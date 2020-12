Il pacco del comune ai cittadini ultranovantenni

di Glenda Venturini

Il dono del comune di Rignano: "Un modo per non lasciare nessuno solo"





È iniziata nei giorni scorsi la consegna dell'omaggio da parte del comune di Rignano a tutti i concittadini ultra novantenni: un pensiero accompagnato dagli auguri di Buone Feste dell'Amministrazione per restare vicini, non solo virtualmente, accanto a una fascia di popolazione che ha vissuto, come tutti, un anno senza precedenti.

"Come scritto da Auser Rignano, il Natale può assumere un significato ancora più importante: gli anziani, fragili, vanno tutelati dall'epidemia in corso ma anche dalla solitudine che può anch'essa essere pericolosa", è il commento dell'Amministrazione comunale. "Tutti i gesti di solidarietà hanno rilevanza e valore: reale, concreto ma anche simbolico".