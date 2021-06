Il Montevarchi vince ma per la serie C deve ancora aspettare, battuta la Sangiovannese

di Michele Bossini

Il Montevarchi vince e vede da vicino le serie C, la Sangiovannese ha perso in rimonta



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Turno infrasettimanale con una vittoria e una sconfitta per le valdarnesi impegnate nel campionato di serie D girone E.

Il Montevarchi ha battuto 3-1 il Flaminia ma, visto il pareggio del Trastevere con l'Ostiamare (sei adesso i punti di vantaggio) deve rimandare la festa: agli aquilotti infatti manca un punto, che potrebbe anche arrivare nel derby di domenica con la Sangiovannese, per essere promossi in serie C. Il primo tempo era terminato sull' 1-1 con al 5' il vantaggio di Tozzuolo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina al quinto minuto quindi prima dell'intervallo il Flaminia (in dieci per l'espulsione di Covarelli arrivata prima della mezz'ora) aveva trovato il gol del pareggio con Guadalupi. Subito in avvio di ripresa Frogoli ha messo in fondo al sacco il gol del 2-1, prima del 3-1 di Lischi che ha chiuso il match.

La Sangiovannese è stata battuta per 2-1 dal San Donato Tavarnelle, che è stato capace di imporsi in rimonta. A passare in vantaggio era stata la squadra azzurra con Fantoni, quindi prima dell'intervallo il pareggio per la squadra di casa ad opera di Noccioli. Nella ripresa il secondo gol del San Donato con Pino, al quale la Sangiovannese non ha saputo replicare.