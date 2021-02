Il Montevarchi vince ancora ed è secondo

di Michele Bossini

Il Follonica Gavorrrano battuto 0-1 grazie a un gol di Giustarini



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Bella prova del Montevarchi, che nel match di recupero della sesta giornata di questo campionato di serie D girone E ha battuto 0-1 il Follonica Gavorrano direttamente a domicilio e conquistato tre punti utili a guadagnare la seconda piazza, in coabitazione con il Cannara a due punti dalla capolista Trastevere.

Dopo che le due squadre erano andate negli spogliatoi sullo 0-0, subito in avvio di ripresa il gol-partita: ripartenza di Frugoli che ha puntato la porta, palla a Jallow che ha servito un pregevole assist per Giustarini, che un metro dentro l’area ha incrociato sul palo lungo e messo la sfera in fondo al sacco. Sono stati invece i legni a negare la gioia del secondo gol agli aquilotti: prima della fine sono infatti arrivati un palo di Biagi a portiere battuto è una traversa di Landini.