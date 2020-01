Il Montevarchi vince anche a Trestina, la Sangiovannese lotta ma si arrende al Follonica Gavorrano

di Michele Bossini

Per gli aquilotti è il dodicesimo risultato utile di fila, per il Marzocco invece è la quinta sconfitta consecutiva



Foto da www.aquilamontevarchi.it

Trasferta a Trestina con vittoria per il Montevarchi, che imponendosi 0-3 ha portato la sua serie positiva a dodici risultati utili consecutivi, a due punti dai play-off e la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti. La prima frazione di gioco era stata avara di emozione ed era finita a reti inviolate, nella ripresa un buon avvio degli aquilotti era stato premiato dai gol di Mannella (all'8') e Biagi (al 10') ai quali gli umbri non avevano saputo replicare. Di Essoussi al 35' la rete dello 0-3 finale, a coronamento di una ripresa nella quale i rossoblù sono stati padroni del gioco.

La Sangiovannese ha perso, 1-2, il finale, la gara interna con il Follonica Gavorrano dell'ex Paolo Indiani. Per gli azzurri si tratta della quinta sconfitta consecutiva, solo che a differenza di altre volte la squadra ha lottato e ha molto da recriminare per una direzione di gara tutt'altro che casalinga. Nei minuti finali della prima frazione di gioco il vantaggio dei maremmani ad opera di Lepri (nel primo quarto d'ora un legno per parte), subito in avvio di ripresa il pareggio di Guidotti, quindi al 23' la seconda rete del Follonica Gavorrano con Benedetti, risultata decisiva per l'esito del match. A fine partita la società si è riunita e ha rinnovato la sua fiducia a mister Calori.