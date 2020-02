Il Montevarchi vince a Monterosi, per la Sangiovannese un buon pareggio contro il Grosseto

di Michele Bossini

Una vittoria e un pareggio per le due valdarnesi nel turno che le vedeva opposte alle prime della classe



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Colpaccio del Montevarchi a Monterosi, con gli aquilotti che si prendono il lusso di andare a vincere (0-1 il finale) in casa dei laziali secondi in classifica, tornando al successo dopo oltre un mese dall'ultima volta (nelle ultime cinque partite erano arrivati nell'ordine una sconfitta e quattro pareggi). La prima frazione di gioco, piuttosto piacevole per il bel gioco espresso dalle due squadre, si era conclusa con un risultato a occhiali, in avvio di ripresa i viterbesi di casa hanno cambiato marcia, coi rossoblù che però sono stati bravi e ordinati a chiudersi e non farsi sorprendere, trovando poi al 41' con Biagi il gol-partita. Nei minuti conclusivi il Monterosi ha cercato di pervenire al pareggio, ma alla fine ha dovuto arrendersi.

La Sangiovannese, in casa con la capolista Grosseto, ha pareggiato 0-0 per un punto da non disprezzare per gli azzurri, che oltre a muovere la classifica hanno conseguito un risultato utile per il morale in vista delle prossime decisive partite. I maremmani dal canto loro si confermano in testa e portano a due punti il loro vantaggio sul Monterosi. II primo tempo era terminato 0-0 con una leggera supremazia territoriale del Grosseto e un paio di buone occasioni per parte; con il via al secondo tempo gli ospiti hanno aumentato l'intensità e per un buon quarto d'ora hanno giocato con la manopola del gas a tutta senza però riuscire a segnare, nel proseguo il Marzocco ha saputo difendersi e così è maturato il pareggio a reti bianche finale.