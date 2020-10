Il Montevarchi travolge il Grassina, la Sangiovannese supera di rigore il Trastevere

di Michele Bossini

Secondo turno di campionato positivo per le valdarnesi di serie D, entrambe vittoriose



Foto dalla pagina facebook della Sangiovannese

Un Montevarchi in spolvero, trascinato da un Giustrarini in grande forma e autore di una tripletta, ha travolto il Grassina nella sua tana con un perentorio 2-5 e guadagnato la testa delle classifica, essendo l'unica squadra ad avere vinto le prime due partite di questa stagione 2020-2021. La prima frazione di gioco era andata in archivio con gli aquilotti avanti 1-3 grazie al tris di Giustarini (di Villagatti il parziale di 1-2), nella riprsea Amatucci e Jallow hanno saldato definitivamente il conto ai fiorentini, che solo a tempo scaduto hanno trovato il gol del 2-5 finale.

Grazie a una rete di Folomi, che allo scadere prima si è procurato e poi ha trasformato un calcio di rigore, la Sangiovannese ha battuto 1-0 il Trastevere, conquistando i suoi primi tre punti. I romani, arrivati al "Fedini" coi favori del pronostico in quanto forti di un organico che può ambire alle prime posizioni, hanno creato più occasioni dei valdarnesi, i quali con grinta e carattere sono riusciti a mantenere la loro porta inviolata, per poi segnare nel finale e conquistare una vittoria che rappresenta una sorta di risarcimento per l'immeritata sconfitta di sette giorni fa a Foligno.