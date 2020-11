Il Montevarchi studia il copione per fare risultato in casa del Follonica Gavorrano

di Michele Bossini

Gli aquilotti domenica torneranno in campo dopo oltre un mese dall'ultima volta



Da sinistra il presidente Angelo Livi, l'allenatore Roberto Malotti e il direttore sportivo Giorgio Rosadini

Il Montevarchi tornerà in campo domenica prossima e si sta allenando con grande impegno per la partita, molto impegnativa, in casa del Follonica Gavorrano e valida come recupero della sesta giornata, in attesa poi di recuperare la sfida casalinga della quinta giornata con il San Donato.

Gli aquilotti hanno una gran voglia di tornare a giocare visto che la loro ultima uscita è datata 18 ottobre e in quell'occasione la squadra di Malotti uscì sconfitta 1-0 (e il dente avvelenato per alcune decisioni della direzione di gara) dal campo del Montespaccato. Con i maremmani i rossoblù scenderanno sul rettangolo di gioco per riscattarsi e confermarsi nelle posizioni di vertice, frutto di tre vittorie e una sconfitta, per un avvio di stagione che è stato sicuramente importante.

Tornare in campo dopo questo lungo periodo di lontanza forzata nasconde delle insidie e in lavoro fatto in allenamento è stato sia tattico che atletico: nulla è stato lasciato al caso in vista di questa seconda partenza.