Il Montevarchi si aggiudica di misura l'amichevole con la Colligiana

di Michele Bossini

Un'autorete permette agli aquilotti di aggiudicarsi la seconda amicevole precampionato





Il Montevarchi, nel suo secondo test precampionato giocato ieri (sabato) in casa con la Colligiana, si è imposto per 1-0 grazie a un'autorete dei senesi arrivata nel corso della prima frazione di gioco e risultata alla fine determinante per il risultato.

Per il tecnico degli aquilotti Roberto Malotti si è trattato di un buon test per vedere all'opera gli effettivi della sua rosa, mettere minuti nelle gambe e oliare i meccanismi di gioco, che con il crescere della forma fisica stanno andando a regime. L'obiettivo è farsi trovare pronti il 27 di settembre, quando si giocherà la prima di campionato e da allora ogni domenica saranno in palio i tre punti.