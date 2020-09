Il Montevarchi sfida il Prato in amichevole

di Michele Bossini

Si gioca al "Brilli Peri", fischio d'inizio alle 20.45



L'allenatore del Montevarchi Roberto Malotti

Prosegue la preparazione dei ragazzi di mister Roberto Malotti, in vista della partenza ufficiale della stagione 2020-2021 e per le 20,45 di domani sera (mercoledì), dopo che finalmente alle 14 saranno svelati i gironi, gli aquilotti in un gara amichevole casalinga, affronteranno il Prato.

Per entrambe le squadre si tratta di un test non solo utile per mettere minuti nelle gambe e collaudare ancora una volta schemi e meccanismi di gioco, ma anche e sopratutto per tirare delle conclusioni e dieci giorni dall'inizio del campionato. Oggetto di valutazione anche la brillantezza fisica, per capire come modulare il lavoro in una fase in cui è importante fare scarico.