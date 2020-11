Il Montevarchi riprende gli allenamenti

di Michele Bossini

Aquilotti al lavoro in vista dei prossimi impegni





Il Montevarchi ha ripreso gli allenamenti, agli ordini di mister Robero Malotti, in vista dei prossimi impegni di campionato. Dopo i due casi di Covid registrati, il 31 ottobre scorso, la squadra si era sottoposta al giro di tamponi con esito negativo per tutti, ad esclusione di un membro del gruppo squadra, positivo asintomatico e subito messo in isolamento. Tale positività non ha però impedito la ripresa degli allenamenti, visto che il giocatore dal 20 ottobre scorso non era stata a contatto con nessun compagno di squadra. Ancora in isolamento gli altri due calciatori, che erano risultati positivi per primi al tampone.