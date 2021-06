Il Montevarchi rifila tre sberle al Siena direttamente a domicilio, Sangiovannese e Lornano Badesse si sono spartite la posta

di Michele Bossini

Per gli aquilotti una vittoria che avvicina la promozione in serie C



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Continua la cavalcata in testa alla classifica del Montevarchi, che si è sbarazzato 1-3 di un avversario temibile come il Siena e ha mantenuto i suoi quattro punti di vantaggio sul Trastevere, che dopo un lungo digiuno è tornato a vincere espugnando il campo della Sinalunghese ultima in classifica. Il primo tempo si era chiuso 1-1 con il senese Farcas che sul finire di frazione aveva replicato al vantaggio rossublù di Calosci. Nella ripresa gli aquilotti hanno alzato il baricentro e, dopo avere fallito un paio di buone occasioni, alla mezz'ora sono passati di nuovo in vantaggio con Biagi, quindi al 35' Jallow ha messo in fondo il sacco il pallone che ha chiuso la contesa e fatto fare un altro passo verso la serie C.

Pari e patta (1-1 il finale) fra la Sangiovannese e il Lornano Badesse, al termine di novanta minuti in cui le occasioni non è che siano state poi moltissime e nella quale c'è stata una certa supremazia territoriale dei senesi. A passare in vantaggio al 32'del primo tempo è stata la squadra azzurri, cinica nello sfruttare quella che è stata la sua prima vera e propria occasione con Mencagli (assist di Lunghi). Subito in avvio del secondo tempo il pareggio del Lornano Badesse con un tiro di Riccobono. Altre occasioni degne di nota non ci sono state ed è così finita 1-1.