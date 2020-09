Nelle prima della nuova stagione il Montevarchi batte in casa il Cannara, la Sangiovannese beffata a Foligno

di Michele Bossini

Debutto in campionato con il sorriso per il Montevarchi, mastica amaro la Sangiovannese



Il Montevarchi inizia il campionato con una vittoria (foto dalla pagina facebook della società)

La prima giornata del campionato di serie D girone E targato 2020-2021, giocata a porte chiuse in una domenica dalle condizioni climatiche tutt'altro che ottimali, ha visto il successo del Montevarchi e la sconfitta della Sangiovannese.

Gli aquilotti, impegnati fra le mura amiche del "Brilli Peri", hanno battuto 3-1 gli umbri del Cannara, iniziando nel migliore dei modi la stagione. Le prime due reti dei valdarnesi sono arrivate nel corso del primo tempo, vantaggio di Frugoli al 3' e raddoppio firmato da Martinelli al 38'. Al 4' della ripresa, grazie a un gol di Bazzoffia, il Cannara ha accorciato le distanze a riaperto la partita, chiusa da Frugoli (doppietta per lui) che a pochi minuti dal termine ha depositato in fondo al sacco il pallone del 3-1 finale.

La Sangiovannese torna da Foligno sconfitta 2-1, con la rete della vittoria degli umbri che è arrivata a tempo scaduto in un partita nella quale gli azzurri non hanno affatto demeritato, tenendo testa ai quotati avversari. Tutto è successo nel corso del secondo tempo, con i padroni di casa passati in vantaggio al 16' su calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano in area di Rosseti e trasformato da Zerbo. Gli azzurri hanno reagito e al 34' è arrivato l'1-1 di Romanò. In pieno recupero, quando la partita sembrava destinata a terminare con un giusto pareggio, il gol di Marianeschi per il 2-1 del Foligno e la doccia fredda per gli azzurri.