Il Montevarchi e la Sangiovannese in stand-by prima del rush finale

di Michele Bossini

Ritorno in campo fissato per domenica 5 aprile, in attesa di sapere che cosa deciderà la Lnd circa il proseguo dei campionati





In attesa di tornare in campo, domenica 5 aprile se non ci saranno altri slittamenti, il Montevarchi e la Sangiovannese sono in stand-by, pronte a ributtarsi nella mischia alla ricerca di punti per centrare quelli che sono i rispettivi obiettivi.

Gli aquilotti, forti del quinto posto, intendono bissare il risultato dello scorso anno conquistando un posto nei play-off e in tal senso sarà molto importante la partita con lo Scandicci, che avrebbe dovuto giocarsi domenica scorsa. Il Marzocco sta invece lottando per la salvezza e dopo la vittoria di Ponsacco gli azzurri, per essere certi della permanenza diretta in categoria, dovranno fare lo stesso negli scontri diretti con Bastia, Tuttocuoio e San Donato Tavarnelle.

Resta da capire, visto anche l'attuale vuoto normativo, che cosa deciderà la Lnd per portare al termine i campionati: la scelta è fra l'inserimento di alcuni turni infrasettimanali o la ripartenza da dove ci si è interrrotti, col termine del torneo che slitterebbe alla fine del mese di maggio, mentre i play-off e i play-out che si dovrebbero disputare nel mese di giugno.