Il Montevarchi e la Sangiovannese al lavoro in attesa del turno dell'Epifania

di Michele Bossini

Archiviato il Capodanno, i rossoblù e gli azzurri sono tornata in campo per riprendere gli allenamenti



Foto di Roberto Magri

Archiviato il Capodanno, il Montevarchi e la Sangiovannese hanno fatto ritorno in campo per riprendere gli allenamenti in vista del turno dell'Epifania, che vedrà gli aquilotti ricevere il Trastevere secondo in classifica, mentre il Marzocco sarà ospite del fanalino di coda Scandicci.

Entrambe le squadre valdarnesi entreranno in campo per fare bottino pieno e iniziare in maniera ottimale il nuovo anno. Il Montevarchi intende anche voltare pagina dopo che, al ritorno in campo dopo due mesi di stop causa Covid, ha messo insieme soltanto due sconfitte in altrettante gare, mentre la Sangiovannese cercherà di avere la meglio sui fiorentini per allungare la sua striscia positiva e mettere via punti importanti per raggiungere il suo obiettivo primario, che è quello di una salvezza tranquilla.

Intanto si attende di conoscere quelle che saranno le date dei recuperi, che potrebbero essere comunicate entro la fine di questa settimana o più probabilmente nel corso della prossima. I rossoblù dovranno affrontare il San Donato Tavarnelle e lo Scandicci in casa mentre sarà in trasferta il match con Follonica Gavorrano; gli azzurri devono recuperare la partita interna contro una squadra attualmente al primo posto e che sta facendo bene come il Siena.