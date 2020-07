Il Montevarchi e Giustarini un altro anno insieme

di Michele Bossini

Una conferma importante per i colori rossoblù in vista della prossima stagione





L'Aquila Montevarchi e Manuele Giustarini hanno rinnovato l’accordo per la stagione 2020-2021. Per mister Malotti si tratta di una conferma importante, dal momento che la passata stagione il giocatore è stato spesso determinante, realizzando undici reti in ventiquattro gare.

La società, contestualmente, sta lavorando sia per ulteriori conferme dei giocatori della rosa della scorsa stagione che attualmente sono svincolati che per inserire dei nuovi che possano rafforzare la squadra, con l'obiettivo di continuare a essere protagonisti anche nel prossimo campionato di serie D.