Nella prima di ritorno il Montevarchi cala il poker con il Ponsacco, la Sangiovannese battuta a Civita Castellana

di Michele Bossini

La prima domenica del 2020 è dal sapore agrodolce per le valdarnesi di serie D



Foto da www.aquilamontevarchi.it

Il Montevarchi ha iniziato il 2020 e il girone di ritorno vincendo 4-0 il confronto interno con il Ponsacco, centrando così l'undicesimo risultato utile consecutivo e portandosi a soli due punti dalla zona play-off. La prima frazione di gioco era terminata 1-0 grazie a una rete realizzata da Martinelli al 41' sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Mannella. Subito in avvio di ripresa è arrivato il raddoppio aquilotto con Giustarini seguito poi al 34' dal tris di Essoussi, che ha di fatto chiuso i giochi. A tempo scaduto le rete di Donatini, che ha reso più rotonda la vittoria dei rossoblù.

La trasferta di Civita Castellana non ha sorriso alla Sangiovannese, che ha perso 2-1 il match con la Virtus Flaminia (in inferiorità numerica dall'inizio della seconda frazione). Per gli azzurri si tratta della quarta sconfitta di fila e se scomodare parola "crisi" è forse eccessivo, di certo è necessaria una riflessione per serrare le fila e ripartire. Con una rete dell'ex Morbidelli al 38' del primo tempo i pardroni di casa erano passati in vantaggio, quindi al 23' della ripresa il raddoppio a firma di Carta. Al 28' Guidotti aveva accorciato le distanze per la Sangiovannese, che nel finale era andata vicino al pareggio ma il portiere avversario era stato bravo a salvare il risultato.