Il Montevarchi batte in rimonta la Sinalunghese ed è primo da solo, la Sangiovannese trova il pareggio in casa del Montespaccato

di Michele Bossini

Vittoria pesante per i rossoblù, pareggio su un campo non troppo facile per il Marzocco



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Un Montevarchi tutto cuore e grinta ha battuto in rimonta per 2-1 una Sinalunghese che non ha regalato niente. Grazie a questi tre punti, vista anche la sconfitta interna per 0-3 del Trastevere con la Pianese, gli aquilotti sono adesso in testa da soli con tre punti di vantaggio sui romani e la promozione in Lega Pro, continuando a fare i debiti scongiuri, da oggi è un po' più vicina. La partita era iniziata male, con Redi che dopo cinqie minuti aveva portato i senesi in vantaggio. Dopo non avere sfruttatto al meglio alcune buone occasioni, è arrivata all'ottavo minuto del secondo tempo, con Martinelli, la rete del pareggio. Il Montevarchi si è quindi riversato nella metà campo avversaria deciso a ribaltare il risultato, cosa che è avvenuta al 34', quando Gistri (assist di Borghesi) ha messo in fondo al sacco il pallone che è valso il pesante successo.

Pareggio esterno per la Sangiovannese, 1-1 a Montespaccato al termine di una partita non facile specie nel secondo tempo, quando gli azzurri hanno concesso un po' troppo campo agli avversari, riuscendo tuttavia a contererli. Le reti sono state realizzate nel primo tempo: al quarto d'ora i romani erano passati in vantaggio con Ansini, quindi al 27' il pareggio di Rosseti, lesto ad avventarsi sul pallone dopo che una una punizione di Gerardini era stata ribattuta dalla barriera.