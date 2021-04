Il Montevarchi batte il Lornano Badesse e riprende il Trastevere in testa

di Michele Bossini

I rossoblù hanno vinto in rimonta con il punteggio di 1-2



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Nel recupero della ventesima giornata di campionato il Montevarchi ha vinto per 1-2 in casa del Lornano Badesse, sulla cui panchina siede l'ex Atos Rigucci, guadagnando così tre punti che permettono ai rossoblù di riprendere in testa il Trastevere e parlare di vittoria del campionat a questo punto non è più un tabù.

La partita ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto per tutti i novanta minuti e a passare in vantaggio al 37' sono stati, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i padroni di casa con Sorrentino. Il pareggio aquilotto un paio di minuti dopo grazie a un'autorete, quindi attorno al 10' della ripresa Jallow ha messo a segno il gol che è valso la vittoria. La squadra di Malotti è poi riuscita a tenere bene il campo e rintuzzare prontamente i tentativi di rimonta della squadra avversaria, andando anche vicino al terzo gol.