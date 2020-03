Il ministro Spadafora: "Allenamenti sospesi per tutto aprile"

di Michele Bossini

I campionati non potranno riprendere il 3 maggio come in molti speravano



Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (foto da www.sport.governo.it)

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervistato da "Repubblica", ha posto diversi dubbi su una prossima ripresa delle attività sportive. In particolare egli intende prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado compresi tutti gli allenamenti (erano autorizzati quelli in preparazione delle Olimpiadi, ma dopo che queste sono state rinviate anche questi sono diventati oggetto del fermo).

A questo punto il 3 maggio, ipotetica data per la ripresa dei vari campionati, perde credito e resta da capire se si ripartirà o se invece, come è stato fatto per i campionati regionali di pallacanestro, si preferirà dichiarare conclusa la stagione. A decidere in tal senso saranno le singole federazioni.