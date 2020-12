"Il minibasket è il gioco del mio cuore”, concorso di disegni per cestisti in erba

di Michele Bossini

L'iniziativa è stata organizzata per gli iscritti al Centro Scuola Minibasket Terranuova



Baby-cestisti in azione

Ultimi giorni utili per partecipare al concorso di disegno "Il minibasket è il gioco del mio cuore” , organizzato per gli iscritti al Centro Scuola Minibasket Terranuova. Ogni disegno, corredato da una breve frase o uno slogan di almeno tre parole, dovrà essere inviato via mail o WhatsApp al proprio istruttore entro il 15 dicembre.

Il consiglio direttivo sceglierà il disegno vincitore per ciascuna categoria, assegnando in premio un buono di 35 euro per l’acquisto di materiale scolastico presso "La Libreria dei ragazzi", in via Roma a Terranuova.