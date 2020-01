Il gruppo di ciclisti amatoriali "Senzafiato" dona 400 euro all'Associazione Andos

di Glenda Venturini

Gruppo legato dalla passione per la bicicletta, si impegna anche per sostenere le associazioni presenti sul territorio valdarnese





La passione amatoriale per la bicicletta diventa un’occasione per condividere un impegno sociale destinato alle varie associazioni del territorio. Protagonista in questo caso è il gruppo sportivo dei “Senzafiato”, i cosiddetti ciclisti della domenica, che hanno devoluto per quest'anno 400 euro, frutto di una raccolta di fondi organizzata nel periodo di Natale.

La donazione è andata in favore dell’Associazione valdarnese A.N.D.O.S Onlus che si occupa di offrire servizi e supporto alle donne operate di tumore al seno. Anche per il 2020, i Senzafiato saranno ancora in sella alle loro biciclette programmando altri contributi all’insegna della solidarietà.