Il Galli Terranuova recupera la partita con il Costone Siena

di Michele Bossini

La gara in agenda alle 21 di domani a Siena





Il Galli Terranuova sarà di scena domani sera (mercoledì) alla 21 in casa del Costone Siena nella gara valida come recupero della seconda giornata di andata di questo campionato di serie C silver girone A.

I valdarnesi, ancora fermi al palo, scenderanno in campo decisi a fare risultato pieno e rompere il ghiaccio ma non si presenta come cosa facile contro un avversario il cui obiettivo principale sarà quello di conseguire il primo successo sul parquet di casa. Si attende una partita combattuta e il cui esito non è per nulla scontato.