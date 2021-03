Il futuro dei campionati di calcio alla luce del Dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo

di Michele Bossini

Difficile ripresa per i campionati dalla Promozione alla Terza Categoria, venerdì si decide per l'Eccellenza



Foto da www.figc.it

Il Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo per poi scadere 6 aprile, conferma le restrizioni in vigore per l'attività sportiva.

Per quello che rigurda il calcio, per i campionati dalla Promozione alla Terza Categoria stop fino al 6 aprile e molto probabilmente ripartiranno direttamente a settembre. Per l’Eccellenza si attende venerdì 5 marzo, con il Consiglio federale della Figc che si riunirà per dedidere se e comee riprendere i campionati.