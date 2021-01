Il consiglio federale della Fitet ha decretato la ripresa dell’attività agonistica a squadre dal 15 gennaio

di Michele Bossini

La ripresa dell’attività agonistica a squadre a partire dal prossimo 15 gennaio approvata con voto unanime





Nella sua ultima riunione, il consiglio federale della Fitet ha decretato all’unanimità la ripresa dell’attività agonistica a squadre a partire dal prossimo 15 gennaio. Consapevoli che nel futuro le norme potrebbero mutare, si è deciso di apportare delle modifiche ai regolamenti, per renderli più duttili e flessibili in vista delle eventuali difficoltà operative cui le nostre società potrebbero andare incontro. "Se dunque la ripartenza vuole trasmettere un messaggio di fiducia -affermano i vertici Fitet- il via delle gare sarà accompagnato da una serie di nuove disposizioni, volta ad allentare la pressione e la preoccupazione gravanti sulle società".