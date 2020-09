Il Consiglio comunale ricorda l'ex consigliere Vittorio Casprini

di Glenda Venturini

Su proposta di Paolo Ricci, di Avanti Montevarchi, è stato commemorato in apertura di seduta Vittorio Casprini, già consigliere comunale e vice Presidente del Consiglio, venuto a mancare nei giorni scorsi





Commemorato in apertura di Consiglio comunale, a Montevarchi, Vittorio Casprini, ex consigliere recentemente scomparso. È stato Paolo Ricci, di Avanti Montevarchi, a proporre il ricordo di Casprini.

"Alcuni giorni fa - ha detto - è mancato Vittorio Casprini esponente politico montevarchino di rilievo nell’ultimo ventennio. Vittorio Casprini, profondamente cattolico, è stato un dirigente locale del Partito Popolare e tra i fondatori della Margherita. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali a diversi livelli ed è stato consigliere comunale a lungo apprezzato per le sue qualità e le sue doti di ascolto".

"Lo vogliamo ricordare, in modo particolare, nel ruolo di Vice Presidente del Consiglio comunale, nella consiliatura 2001-2006 dove si è distinto per il suo rigore nel rispettare le regole di funzionamento del Consiglio e per le sue doti di garante dell’istituzione da lui rappresentata. Vittorio è stato un uomo che ha nobilitato questo consiglio comunale che ha messo a disposizione le proprie competenze ed il proprio tempo apertamente, facendosi apprezzare da tutti i colleghi sia di maggioranza sia di minoranza. Era molto legato alla sua città, Montevarchi e alla squadra di calcio rosso-blu di cui era un appassionato sostenitore. A lui il nostro saluto pieno di rispetto e di gratitudine".