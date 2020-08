Il comune riattiva i servizi post-scuola alla primaria: iscrizioni aperte

di Glenda Venturini

Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto delle misure anti Covid. Tempo per presentare domanda fino al 15 settembre





Con la ripresa della scuola, il comune di Reggello torna ad organizzare anche il servizio post-scuola per i bambini della primaria. Il servizio si svolge all’interno della scuola frequentata dal bambino, nei giorni non coperti dal rientro pomeridiano, e fino al termine dell’orario del plesso. Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle norme anti contagio da coronavirus.

Il costo, per l’intero anno scolastico del Servizio di Post scuola articolato su tre giorni, è di €457,00 per il primo figlio iscritto e di €396,00 per l’eventuale secondo figlio iscritto. Il pagamento viene effettuato in tre rate. A questo si somma il pagamento del costo del pasto alla mensa.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre le ore 17,00 del giorno martedì 15 settembre nelle modalità previste dal bando. Qui tutte le informazioni.