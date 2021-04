Il comune mette a disposizione un servizio di assistenza telefonica per la prenotazione vaccinale

di Glenda Venturini

A partire da lunedì 19 aprile, il servizio telefonico sarà a disposizione dei cittadini ogni mattina dal lunedì al venerdì. Sarà possibile prenotare però solo quando la Regione Toscana aprirà il portale





Da lunedì 19 aprile, i cittadini di Rignano potranno trovare in Comune un aiuto per effettuare le prenotazioni per la vaccinazione anticovid sul portale regionale dedicato. Per chi non ha la possibilità di connettersi a internet, infatti, sono a disposizione i numeri 055.8347823 e 055.8347881, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Tramite il servizio è possibile, compatibilmente con l'apertura del portale della Regione per la propria fascia d’età, ricevere l'assistenza di un operatore dedicato che guiderà i cittadini nella prenotazione e, se necessario, fornirà anche un appuntamento per effettuarla in presenza, nella postazione dedicata. In ogni caso si dovrà essere muniti di un telefono cellulare funzionante per la ricezione degli SMS, della tessera sanitaria e, per le categorie fragili, anche della propria esenzione sanitaria.

"Il servizio - ha spiegato l'assessore Sonia Tinuti - è rivolto alle persone che non hanno la possibilità di accedere a internet ed è subordinato al corretto funzionamento e alla disponibilità del portale della Regione Toscana".