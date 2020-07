Il Comune attiva gratuitamente la posta elettronica certificata

di Monica Campani

Il Comune di Castelfranco Piandiscò, con deliberazione della Giunta comunale del 6 maggio, ha approvato la distribuzione gratuita di una casella PEC





PEC, posta elettronica certificata, gratuita a tutti coloro che ne faranno richiesta: a farsene carico è il Comune di Castelfranco Piandiscò che è divenuto partner di ARUBA PEC SpA, in virtù di una particolare convenzione sottoscritta da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Questo consentirà all’Ente di farsi carico e in piena autonomia, della gestione delle caselle PEC, sostenendo anche il costo del canone annuo, che in virtù della particolare convenzione sottoscritta è molto vantaggioso: solo 1 euro + Iva annuo per ogni PEC standard.

La PEC rappresenta il sistema per inviare email con valore legale e sicure. L’Amministrazione comunale, tramite l’Ufficio Tributi, si farà carico di gestire direttamente le PEC, aiutando tutti gli interessati dalla fase di richiesta, all’attivazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici 055.9631213/220 oppure alla mail dedicata richiedipec@castelfrancopiandisco.it.

Per effettuare la richiesta occorre compilare il “Modulo di adesione al servizio di posta elettronica certificata” , con la premura di prendere visione delle condizioni generali di contratto “posta elettronica certificata” ed inviarlo via mail all’indirizzo dedicato oppure consegnarlo presso gli Uffici Protocollo nelle due sedi di Pian di Scò e Castelfranco di Sopra negli orari di apertura al pubblico. Per questo primo anno di sperimentazione le comunicazioni relative a procedure già in essere saranno consegnate contestualmente anche in forma cartacea agli utenti che attiveranno questo servizio PEC. ​