Il centesimo derby del Valdarno finisce in parità, 1-1 il risultato finale

di Matteo Mazzierli

Aquilotti in vantaggio nel corso del primo tempo con Giustarini, nella ripresa il pareggio azzurro a firma di Mencagli





Partita accesa tra Montevarchi e Sangiovannese ma alla fine nessuna delle due è riuscita a prevalere sull'altra ed è finita 1-1, con gli aquilotti in vantaggio nel primo tempo e il Marzocco in gol nella ripresa. II Montevarchi deve rimandare l'appuntamento con il ritorno alla vittoria nel derby in campionato che manca dalla stagione 2001-2002, la Sangiovannese torna e muovere la classifica dopo sette sconfitte di fila.

Dal punto di vista del gioco, il primo tempo è iniziato subito con un azione del Montevarchi da parte di Giustarini al terzo minuto, tuttavia le squadre si sono poste su una modalità di gioco più tattica dove si sono susseguiti molti falli da ambedue le parti. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16' con Giustarini, la cui conclusione prima di finire in fondo al sacco ha anche colpito il difensore della Sangiovannese Scoscini. Dopo avere subito il gol, la Sangiovannese ha sofferto il pressing degli aquilotti, al 43' vicini al raddoppio con un colpo di testa di Zini su assist di Essoussi.

Il secondo tempo è stato molto più vivace del primo, con una Sangiovannese che è stata trainata da Mencagli, autore attorno al quarto d'ora del gol del pareggio.

Nel finale alcune azioni pericolose del Montevarchi ma il risultato non cambia e il Montevarchi grazie al punto conquistato sale a 32 punti, non lontano dai play-off, mentre la Sangiovannese si porta a quota 25.