Il Cavriglia si rinforza a centrocampo con Di Fraia

di Michele Bossini

Per mister Lovari un acquisto importante





Il Cavriglia, in vista del prossimo campionato di Seconda catagoria, si rinforza a centrocampo con il 1997 ex Ambra e Altetico Valdambra Marco Di Fraia. Capace di occupare ogni posizione, grazie alla sua altezza potrà dare un importante contributo in termini di centimetri alla squadra valdarnese.