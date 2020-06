"I Luoghi del Cuore", Sammezzano in testa alla classifica del censimento nazionale

di Matteo Mazzierli

Al momento il castello e il parco di Sammezzano hanno raggiunto più di 11000 voti risultando primo nel censimento nazionale promosso dal FAI dei "Luoghi del Cuore"





Una pioggia di voti per il castello di Sammezzano nel censimento nazionale dei "Luoghi del Cuore" d'Italia: al momento il castello di Leccio si troverebbe in prima posizione come luogo più amato dagli italiani.

"Sammezzano ha bisogno del vostro aiuto! - scrive il movimento Save Sammezzano - Chiunque di voi può votarlo per fargli vincere il censimento nazionale "I Luoghi del Cuore" promosso dal FAI, in quanto è il più sorprendente castello d'Italia. Se tutti noi saremo ambasciatori della salvezza di Sammezzano, allora potremo farcela!! Tiriamo fuori le unghie e facciamo vedere quanto può essere "forte" la nostra comunità, e la voglia di ottenere tutela e visitabilità di Sammezzano! Se venisse recuperato e aperto al pubblico, il Castello di Sammezzano avrebbe un potenziale di attrazione turistica pari a quello della Reggia di Caserta o Palazzo Pitti, se non addirittura maggiore"

Per adesso i voti hanno superato quota 11000, rendendo il castello di Sammezzano un potenziale vincitore dell'edizione; la seconda, dato che Sammezzano fu già eletto luogo più amato degli italiani nel 2017.

Qui il link per dare la propria preferenza al castello di Sammezzano.

Qui la classifica aggiornata dei luoghi del cuore 2020.