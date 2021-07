Il Capo reparto dei Vigili del fuoco Paolo Mancini va in pensione: il saluto dei colleghi del distaccamento di Figline

di Glenda Venturini

Ultimo giorno di lavoro, oggi 1 luglio, per Paolo Mancini: Capo reparto del Comando di Firenze, dal 2018 ha guidato il distaccamento di Pontassieve e poi quello di Figline





Si è concluso oggi, 1 luglio 2021, il servizio operativo per Paolo Mancini, Capo Reparto del Comando dei Vigili del fuoco di Firenze, che è andato in pensione salutato da colleghi del Distaccamento di Figline. Paolo Mancini, valdarnese, ha frequentato nel 1986 il corso di formazione come vigile permanente, alle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle di Roma al termine del quale è stato assegnato al Comando provinciale di Varese, ove è rimasto fino al 1987, anno di trasferimento al Comando di Firenze.

Qui ha prestato servizio, prime come Vigile e poi come Capo Squadra trasferito presso il comando di Arezzo al distaccamento di Valdarno, per fare rientro al Comando di Firenze. Dal 2018 è stato nominato capo distaccamento di Pontassieve e successivamente di Figline.

Pompiere generoso e di grande cuore, ha impersonato perfettamente la figura del vigile del fuoco apprezzato dalle persone soccorse e dai colleghi. Questa mattina il saluto dei colleghi presso di distaccamento di Figline, che gli hanno dedicato anche una targa ricordo.