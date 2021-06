Il campionato di serie D girone E all'ultimo atto

di Michele Bossini

In agenda gli utimi novanta minuti della stagione





Ultima giornata del girone E di serie D 2020-2021, con il Montevarchi di scena in casa mentre la Sangiovannese giocherà in trasferta.

Dopo avere vinto il campionato domenica scorsa, gli aquilotti ricevono la visita della Tiferno Lerchi Città di Castello, gara che non ha poi molto da dire e nella quale però gli aquilotti cercheranno di ottenere quella che sarebbe la loro ventunesima vittoria stagionale e festeggiare nel miglior modo possibile la consegna della coppa alla squadra vincitrice del campionato, che avverrà dopo il novantesimo. Difficile sapere quello che sarà lo schieramento scelto da mister Malotti, probabile che però decida dare spazio a chi magari nel corso della stagione ha giocato un po' meno.

Una gara esterna tutt'altro che facile attende la Sangiovannese, di scena a Trestina con l'obbligo di riscattare l'opaca prestazione arrivata domenica nel derby casalingo con il Montevarchi. La squadra azzurra si trova ad affrontare un avversario che ha fatto un buon campionato e che, in virtù di un terzo posto conquistato principalmente grazia a un ruolino di marcia importante, attende di cimentarsi nei play-off. Questo non significa che gli umbri faranno regali e il Marzocco dovrà giocare una partita di alto spessore per fare risultato.