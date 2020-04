Il campionato di serie D di basket concluso alla metà del girone di ritorno

di Michele Bossini

Campionato di basket di serie D, il punto della situazione per le valdarnesi dopo che è stata decretata la fine del torneo





Il campionato di serie D di basket è stato prima sospeso e poi dichiarato concluso alla metà del girone di ritorno e ha disputato una buona stagione la neoprompossa Odori Reggello,che ha finito al sesto posto, Annata non delle migliori per la polisportiva "Galli" e per la Coop Bucine Valdambra, che hanno chiuso in terz'ultima e ultima posizione.