Il cammino che attende la Futsal Sangiovannese nel prossimo campionato di serie B

di Michele Bossini

Il campionato prenderà il via il 17 ottobre per concludersi il 17 aprile





La Divisone calcio a 5 ha diramato il calendario per la prossima stagione di serie B, che avrà inizio il 17 ottobre per chiudersi 17 aprile, campionato che non vedrà soste se non per la settimana di Pasqua ma due turni infrasettimanali, in concomitanza con le feste dell'Immacolata e dell'Epifania (penultima di andata mentre l'ultima prima delle festività di fine anno sarà quella del 19 dicembre)

Gli azzurri apriranno la stagione nelle tana della Pro Patria San Felice e proprio gli emiliani furono uno degli ultimi avversari della scorsa stagione prima del lockdown (la vittoria per 13-8 valse l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia). La prima fra le mura amiche sarà il 24 ottobre contro l'Arpi Nova Campi Bisenzio, la chiusura del torneo sarà a Pontedera.