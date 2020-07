Il Badia a Roti sceglie la strada della continuità

di Michele Bossini

Conferma per l'allenatore e per gran parte dei giocatori





Il Badia a Roti si sta già muovendo per prepararsi al meglio per la prossima stagione, sempre in Seconda categoria.

La prima mossa è stata qualla di confermare mister Botti, che nonostante il poco tempo avuto a disposizione per lavorare con la squadra a causa del blocco dei campionati ha dimstrato di essere un tecnico molto capace. L'organico è stato riconfermato in blocco, ci saranno solo dei piccoli cambiamenti per essere più competitivi.