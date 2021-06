Il 2 giugno l'iniziativa dedicata a Guido Vestri, "Il Sindaco della ricostruzione e della riconciliazione"

di Glenda Venturini

Appuntamento alle ore 10 in piazza della Repubblica, iniziativa a cura dell'Associazione Guido Vestri





Una iniziativa nella giornata del 2 giugno dedicata a Guido Vestri, primo sindaco di Montevarchi in un'Italia che aveva scelto la Repubblica. L'iniziativa, che si svolgerà alle ore 10 in piazza della Repubblica, è a cura dell'Associazione intitolata proprio a Guido Vestri.

"Il 24 e 25 marzo del 1946 -ricorda l'associazione - Montevarchi andava al voto eleggendo democraticamente, dopo anni di regime, il primo Consiglio Comunale della nuova era repubblicana. La lista dei partiti laici e di sinistra, con il 60% dei consensi, conquistò il governo cittadino. Pochi giorni dopo, il Consiglio eleggeva all’unanimità Guido Vestri Sindaco. Artigiano fotografo, socialista riformista e umanitario, Vestri fu il Sindaco della ricostruzione e della riconciliazione cittadina. Per cinque anni, senza percepire alcuna indennità, dovette far fronte ai tanti problemi lasciati in eredità dal fascismo e dalla guerra: strade, ponti, scuole e alloggi da ricostruire, fame e povertà da sradicare, lavoro da inventare. C’era un senso di comunità, lacerato per venti anni dall’arroganza fascista, da ristabilire".

"Con grande umiltà e senza protagonismi, ascoltando e collaborando attivamente con tutte le forze politiche e le associazioni, facendo tesoro di ogni consiglio, Vestri riuscì in un’impresa difficilissima. Memorabili le sue relazioni al Consiglio Comunale. Brevi, esaurienti e improntate a raffigurare la situazione. Nessuna concessione alla demagogia né all’esaltazione del suo lavoro, nessuna denigrazione del lavoro altrui. Montevarchi, grazie soprattutto a lui, iniziava la propria rinascita".