III Giornata scientifica David Rossi: il liceo di Montevarchi ricorda l’impegno divulgativo del professore

di Redazione

“Chimica e creatività” la conferenza del professore Vincenzo Balzani, candidato al premio Nobel 2016, in occasione della “III Giornata scientifica David Rossi”. L'appuntamento è per lunedì 19 aprile alle ore 15.00





Lunedì 19 aprile 2021, alle 15.00, l’I.S.I.S. Benedetto Varchi di Montevarchi ospiterà la conferenza di Vincenzo Balzani intitolata “Chimica e creatività” in collegamento sulla piattaforma “Microsoft Teams” ( https://t.ly/JiLw). La conferenza si terrà in occasione della “III Giornata scientifica David Rossi” in memoria del professore di Scienze Naturali che aveva fatto dell’insegnamento della chimica non solo il suo scopo di educatore ma una vera e propria ragione di vita.

Studioso di fama mondiale e candidato al premio Nobel per la chimica nel 2016, il relatore Vincenzo Balzani svolge la sua attività scientifica come professore emerito dell’Università di Bologna, dove ha contribuito allo sviluppo di importanti branche della chimica fra le quali la fotochimica, la chimica supramolecolare e la nanotecnologia molecolare. Sin dai primi anni della sua carriera si è distinto per capacità di intuizione e nel saper dare alla chimica un’applicazione concreta e innovativa. Negli anni Settanta è stato, infatti, tra i primi a proporre la conversione dell’energia solare in energia chimica e ha esplorato le proprietà del complesso Rutenio-tris-dipiridina, una delle molecole più importanti della chimica moderna. Un uomo dedito all’attività scientifica, all’insegnamento ma anche all’impegno civile e di divulgazione: Vincenzo Balzani rappresenta tutto ciò in cui David Rossi credeva e ha incentrato la sua vita.

“Nonostante la mia dislessia e disgrafia mi sono laureato in una materia piena di numeri, simboli e sigle”, amava ripetere ai suoi studenti il professore Rossi, spronandoli a non farsi abbattere dalla difficoltà ma ad accendersi con la forza della passione e della curiosità. Un uomo dai vasti interessi e un professore dalle multiformi capacità, in grado di istaurare un rapporto diretto e sincero con i suoi studenti. Per lui la materia non doveva essere rinchiusa tra le mura di un’aula ma essere strumento per vivere e comprendere il mondo. Era molto attivo nell’organizzare e promuovere iniziative volte ed animare la vita dell’istituto.

In onore del suo amore per le scienze, per la divulgazione e per i suoi studenti, la scuola I.S.I.S. Benedetto Varchi ha deciso di far vivere ancora la sua intramontabile passione.