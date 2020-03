Identificato l'uomo trovato senza vita: è un senzatetto, 60enne. In settimana l'autopsia

di Monica Campani

Nonostante l'assenza di documenti i carabinieri della compagnia di San Giovanni sono riusciti a identificare l'uomo





E' stato identificato l'uomo ritrovato senza vita a San Giovanni sulla SR69, all'altezza del ponte del quartiere Bani: si tratta di un 60enne senzatetto. I carabinieri della compagnia sangiovannese, nonostante non avesse documenti, sono riusciti a identificarlo attraverso le impronte digitali. Il corpo adesso si trova all'obitorio dell'ospedale della Gruccia.

Secondo le informazioni l'uomo si aggirava tra il Valdarno aretino, fiorentino e Firenze. Adesso si tratta di accertare le cause della morte. L'autopsia che verrà effettuata in settimana potrà fornire elementi utili per stabilire la dinamica dei fatti. Oltre al malore una delle ipotesi che sta prendendo piede è l'investimento da parte di un'auto. Se questo fosse vero significherebbe che il guidatore dopo l'impatto non si è fermato e non ha prestato soccorso all'uomo.