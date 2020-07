“I miei sei punti per Rignano.” Le prime parole del neo-segretario del PD Francesco Martini

di Matteo Mazzierli

Eletto il nuovo segretario del PD di Rignano sull'Arno. Le prime parole di Martini





Domenica 28 Giugno, l’Assemblea Comunale ha eletto all’unanimità Francesco Martini come nuovo segretario comunale per la sezione di Rignano sull’Arno. Presenti in qualità di invitati alcuni esponenti dei circoli limitrofi, tra cui il sindaco di Reggello Cristiano Benucci, il segretario di circolo di Donnini Andrea Ermini, l’Assessore Francesco Pignotti di Bagno a Ripoli, il Capogruppo PD Daniele Donnini di Pontassieve, il segretario metropolitano Marco Recati.

La mozione programmatica si è articolata su sei punti punti fondamentali: partecipazione, attenzione alle frazioni, cooperazione con le altre cellule del partito, comunicazione, interconnessione con il gruppo consiliare, preparazione del terreno per le amministrative del 2022.

Queste alcune delle parole contenute nella mozione presentata all’attenzione dell’assemblea: “La spinta democratica che è caratteristica del PD, non nasce ai vertici,

ma dalla più piccola delle sue cellule, i circoli comunali. È ora di avvicinare la popolazione

e di stimolare in essa la partecipazione alla politica locale.”

Sulla progettazione delle prossime elezioni comunali: “Credo che sia ora di cominciare a preparare il terreno alla squadra cui noi vogliamo affidare il nostro paese a partire dalle

prossime amministrative: il frutto di questo lavoro sia un insieme di persone competenti,

affidabili e rappresentative della popolazione. Ci spenderemo per la loro formazione,

istituzionale e di partito, e arriveranno pronti a questo appuntamento.”

"Un elemento fondamentale del nostro piano è la partecipazione - afferma Martini - credo in un lavoro collettivo e collegiale per questo partito, che attraverso il confronto e la sintesi tra molti punti di vista trovi le idee migliori e più illuminate. Per questo motivo avremo bisogno di un grande contributo da parte di tutti.” Questo il commento del neo-segretario nel chiedere l’aiuto di tutti i presenti e gli iscritti nel giorno di inizio del suo lavoro.