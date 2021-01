I giovani reggellesi a confronto con Davide Cerullo: l'esperienza di Scampia come laboratorio di speranze

di Glenda Venturini

L'iniziativa organizzata dal gruppo Reggello Estate Libera in collaborazione con il Comune di Reggello: appuntamento in streaming sabato 16 gennaio





Da ex spacciatore, affiliato alla camorra, a scrittore ed educatore: è la storia di Davide Cerullo che sabato prossimo 16 gennaio incontrerà (in maniera virtuale) i giovani del gruppo Reggello Estate Libera, in una iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Reggello dal titolo "L'altro è orizzonte - Scampia, laboratorio di speranze".

Si tratterà di un vero e proprio dialogo in diretta streaming con Davide Cerullo, oggi scrittore, poeta, e fondatore dell'Albero delle storie a Scampia. L'evento sarà visibile a partire dalle ore 10 sulla pagina facebook di Reggello Estate Libera, il gruppo di giovani che negli anni scorsi hanno partecipato con l'associazione Libera ad esperienze proprio nei luoghi simbolo della lotta alle mafie.

"Questa iniziativa - spiega il sindaco Piero Giunti - è stata fatta con l'Assessorato alle politiche giovanili insieme al gruppo dei Giovani Responsabili che negli anni scorsi hanno portato i Ragazzi del Comuni di Reggello, all'interno del progetto Reggello Estate Libera, a fare l'esperienza dei Campi di Lavoro nelle terre confiscate alla Mafia e gestite dalle cooperative di Libera. In questo periodo di pandemia, obbligati a rispettare le prescrizioni anti covid, abbiamo pensato di continuare ad approfondire queste tematiche incontrando alcuni testimoni: Davide Cerullo è il primo, e nei prossimi mesi ne incontreremo altri. La speranza è quella di ripartire con il progetto in presenza già con la prossima estate".