I degenti della Rsa Don Amelio Vannelli e parte degli operatori hanno ricevuto la seconda dose del Vaccino Anti-Covid

di Monica Campani

Le prime vaccinazioni alla Rsa di Terranuova erano avvenute il 31 dicembre





Questa mattina i degenti della Rsa Don Amelio Vannelli di Terranuova hanno ricevuto, insieme ad una parte di operatori sanitari, la seconda dose del vaccino Anti-Covid così come previsto dalle linee guida ministeriali.

“Dopo la prime vaccinazioni dello scorso 31 dicembre, come da tempi previsti, questa mattina sono state somministrate ai nostri nonni della Rsa e a parte del personale le seconde dosi di vaccino utili ad ottenere la copertura necessaria - ha commentato il Sindaco Chienni- È un messaggio di speranza per l’intera nostra comunità e in particolar modo per coloro che più di tutti hanno subito le conseguenze della pandemia. Un ringraziamento speciale – ha concluso il Sindaco – va a tutto il personale della Rsa e al team Usca che questa mattina hanno provveduto ad espletare le operazioni necessarie per eseguire i vaccini”.