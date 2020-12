I campionati di serie B e A2 femminile riprendono il 12 e 13 dicembre

di Michele Bossini

Futsal Sangiovannese in casa e San Giovanni calcio a 5 in trasferta alla ripresa dei campionati





Il campionato di serie B e quello di A2 femminile riprenderanno il loro regolare svolgimento, senza recuperi e come da calendario, con le partite di sabato 12 e domenica 13 dicembre. La decisione è stata presa dal commissario straordinario della Divisone calcio a 5, preso atto della pubblicazione del nuovo protocollo sanitario dello scorso 2 dicembre. Le date in cui saranno recuperate le partite non disputate nel periodo di sospensione saranno rese note prossimamente.

Per quello che riguarda le valdarnesi, la Futsal Sangiovannese (serie B) affronterà sabato 12 dicembre in casa Cavezzo mentre il San Giovanni calcio a 5 (serie A2 femminile) domenica 13 dicembre sarà a Savignano sul Rubicone per affrontare la Polisportiva 1980.