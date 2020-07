Gruccia: guasto all'impianto di climatizzazione. Pazienti al caldo, operai al lavoro

di Monica Campani

Le segnalazioni sui disagi per pazienti e personale arrivano dal reparto di chirurgia





Impianto di climatizzazione guasto alla Gruccia: le segnalazioni arrivano dal reparto di chirurgia. Pazienti e personale, tra l'altro già costretto a portare dispositivi di sicurezza come mascherine, camici e guanti per l'emergenza Covid-19, sono al caldo. E in questi giorni si è fatto davvero soffocante. Alcune persone ricoverate si sono difese dall'afa facendosi portare ventilatori dai familiari.

La Asl Toscana sud est assicura che gli operai sono già al lavoro per riparare il guasto e che con molta probabilità da domani la situazione tornerà normale.

Un problema che si è verificato anche l'anno scorso sempre nel mese di luglio: la causa della mancanza di aria condizionata fu un guasto ad uno dei tre gruppi frigo