Gregorio Crocchini è il nuovo allenatore della Rignanese

di Michele Bossini

Un allenatore esordiente in categoria per i biancoverdi





La Rignanese ha scelto Gregorio Crocchini come allenatore per la stagione 2021-2022, per lui si tratta della prima esperienza in Promozione.

Nella stagione 2020-2021 Crocchini ha allenato gli juniores nazionali del Grassina, precedentemente era stato per nove anni all’Affrico facendo tutto il percorso nelle giovanili , dove ha vinto una supercoppa con gli juniores regionali, per poi passare alla prima squadra che ha guidato per due stagioni in Prima categoria.