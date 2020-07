Gran colpo per il mercato dell'Aquila, preso l'attaccante Diego Frugoli

di Matteo Mazzierli

Tesserato per la stagione 2020/2021 con il Montevarchi Diego Frugoli, attaccante classe 1995 con una buona esperienza in serie C e D





L'Aquila Montevarchi ha tesserato per la stagione 2020/2021 l'attaccante Diego Frugoli, classe 1995, proveniente dal Seravezza a titolo definitivo.

Le prestazioni del neo-rossoblù sono state assicurate dopo settimane di trattative da parte della società. Definito un giocatore eclettico ed in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, Frugoli affiancherà Giustarini nel reparto avanzato dello scacchiere di mister Malotti in quella che, si auspica, possa essere una coppia prolifica dal punto di vista realizzativo ed in grado di deliziare gli sportivi.

Nella sua carriera Frugoli, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, ha iniziato a calcare i campi professionistici con le maglie di Pisa, Pistoiese e Savona in serie C per poi passare tra i dilettanti dove ha collezionato 116 presenze e 32 reti. Nella stagione appena conclusa ha messo a segno 10 reti nelle 24 partite disputate con la maglia del Seravezza.

Frugoli scenderà in campo per il Montevarchi con la maglia numero 27.