Gomme da neve o catene a bordo: in vigore l'obbligo su strade provinciali e sulla Regionale 69

di Glenda Venturini

Attenzione agli obblighi per la circolazione su una serie di strade: sono in vigore da oggi, 15 novembre e fino al 15 aprile del prossimo anno





È in vigore da oggi, 15 novembre, l'obbligo di avere a bordo le catene o di avere pneumatici invernali montati su molti tratti di strade provinciali in Valdarno e su alcuni tratti della Sr69. A stabilire quali sono i tratti di strada sottoposti all'obbligo sono le ordinanze della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Arezzo. L'obbligo rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2021. Ecco le strade interessate.

Valdarno aretino

- Provinciale 59 Valdarno-Casentinese, nel tratto fra Loro e Castel Focognano.

- Provinciale 1 di Setteponti nel tratto di Castelfranco Piandiscò.

- Provinciale 10 della Castagneta a Pian di Scò.

- Provinciale 15 di Montegonzi, a Cavriglia.

- Provinciale 18 Civitella-Pergine fino a Bucine.

- Provinciali 19 e 20 di Procacci e del Castagno, fra Bucine e Monte San Savino.

- Provinciale 408 di Montevarchi, fino a Cavriglia.

- Regionale 69 nel tratto che ricade nel comune di Bucine (variante di Levane), poi da Pergine fino ad Arezzo.

Valdarno fiorentino



- Provinciale 1 del San Donato, che da Incisa arriva a Firenze.

- Provinciale 16 Chianti Valdarno, che da Figline porta a Greve.

- Provinciale 17 Alto Valdarno, nel territorio di Reggello.

- Provinciale 18 Braccio di San Clemente, alle porte di Rignano.

- Provinciale 56 del Brollo e Poggio alla Croce.

- Provinciale 85 di Vallombrosa.

- Provinciale 86 di Reggello-Donnini-Tosi.

- Provinciale 87 nel tratto che va dal ponte del Matassino fino a Reggello.

- Provinciale 88 tra Sant'Ellero e Donnini.

- Provinciale 89 del Bombone.

- Provinciale 90 di Torri - Volognano - Rosano.

- Regionale 69 nel tratto fra Pelago, Reggello e Incisa.



A queste strade si somma anche il tratto valdarnese dell'Autostrada A1.