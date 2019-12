Gli under 14 del Rugby Valdarno Sieci vincono a Campi Bisenzio

di Michele Bossini

Bella prestazione alla vigilia della pausa natalizia



Foto di Luca Magnoni dalla pagina facebook della società

Gli under 14 del Rugby Valdarno Sieci hanno affrontato in trasferta i parietà del Puma Bisenzio, uscendo vincitori per 20-48 con quattro mete fatte e due subite per tempo. I valdarnesi hanno disputato una bella prestazione, con buone ripartenze, continui attacchi e un gran possesso di palla, elementi che hanno permesso di cogliere un bel risulato alla vigilia della pausa natalizia.