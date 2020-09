Gli ultras della curva "Farolfi" diserteranno lo stadio

di Michele Bossini

Alla base della decisione le restrizioni imposte dalla normativa anti-covid





Gli ultras della curva sud "Vasco Farolfi" di Montevarchi hanno annunciato che torneranno allo stadio solo quando le attuali restrizioni imposte dal Covid si allenteranno.

“Viste le nuove norme che regolano gli accessi e le presenze negli stadi -spiegano- prendiamo atto che per noi è impossibile tornare sui gradoni a fare quello che abbiamo sempre fatto, ad essere quello che siamo sempre stati. Essere ultras è aggregazione, tutti in piedi spalla a spalla, è correre verso la balaustra e abbracciarsi dopo un gol. Condividere una birra, esultare tutti insieme. E soprattutto fare tutto questo perché ci viene naturale".

Per i supporter rossoblù le nuove disposizioni rendono tutto questo imposibile, riducono lo stadio a un teatro "che è quanto di più lontano possa esserci dal nostro modo di vivere la domenica, il nostro giorno più importante. In queste condizioni- hanno concluso gli ultras rossoblù - è un controsenso tornare allo stadio a tifare, e così sarà, in casa e in trasferta, finchè le disposizioni rimarranno queste".