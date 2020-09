Gli aquilotti in amichevole con il Follonica Gavorrano

di Michele Bossini

Dopo Terranuova Traiana e Colligiana, la squadra di Malotti è attesa da un avversario più impegnativo



Il Montevacho al lavoro sul campo di Mercatale

Amichevole impegnativa per il Montevarchi, che domani sera (mercoledì) alle 20.45 fra le mura amiche del "Brilli Peri riceverà la visita del Follonica Gavorrano, squadra di serie D che si presenta al via del campionato con ambizioni importanti. Gli aquilotti si presentano a questo impegno dopo un precampionato che li ha visti pareggiare 2-2 con il Terranuova Traiana e battere 1-0 la Colligiana e cercheranno quindi di difendere questa loro imbattibilità in un match che potrebbe rappresentare una cartina di tornasole circa il lavoro portato avanti finora.

Inutile dire che questa partita si configura come un test molto importante in vista della prima di campionalo il 27 settembre e da essa mister Malotti si aspetta informazioni delle quali tenere conto per decidere su quali aspetti insistere maggiormente negli allenamenti in programma per i giorni successi e potere così correggere eventuali errori.